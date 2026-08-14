Tužilaštvo pokrenulo radnje protiv Eleka i Ljevnaića: Predmet nabavke vredan 30 miliona KM

Tužilaštvo je pokrenulo radnje u predmetu koji se odnosi na javnu nabavku vrednu oko 30 miliona KM, a koja je, prema navodima objavljenim na portalu Ozna.rs, povezana sa Olimpijskim centrom Jahorina.
Predmet se, kako je navedeno, već duže vreme nalazi u Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu. Postupanje je pokrenuto sa mrtve tačke. U okviru istrage navodno su pokrenuta veštačenja nabavke, dok su obezbeđeni i prvi svedoci.
Prema informacijama koje je objavio pomenuti portal, reč je o predmetu koji je već duže vreme u fokusu javnosti Republike Srpske. Navodi se i mogućnost da bi dalji tok postupka mogao dovesti do podizanja optužnice protiv dvojice osoba povezanih sa OC Jahorina.
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Za sada nema zvanične potvrde svih navoda iz objave, niti je poznato da li će i protiv koga biti podignuta optužnica. Dalji tok postupka trebalo bi da pokaže da li je tokom realizacije nabavke bilo nepravilnosti i eventualne odgovornosti nadležnih osoba.
Predmet je izazvao dodatnu pažnju javnosti zbog vrednosti nabavke, koja se procenjuje na oko 30 miliona KM, kao i zbog činjenice da se odnosi na jedan od najznačajnijih turističkih i infrastrukturnih sistema u Republici Srpskoj.
Zajecaronline/Hypebih/J.V.
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