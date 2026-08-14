Muzej Krajine učesnik “Beogradskog leta” na Kalemegdanu

U okviru programa posvećenih jubileju “170 godina od rođenja Stevana Mokranjca”, velikana srpske muzike i jedne od najznačajnijih ličnosti kulturne istorije Negotina, Muzej Krajine biće učesnik manifestacije “Beogradsko leto” na Kalemegdanu.

Muzej Krajine predstaviće monodramu posvećenu Stevanu Mokranjcu “Ja ću tebi ljuba biti”, koju igra Ljiljana Jakšić.

Monodrama biće odigrana 15. avgusta, sa početkom od 19:00 sati. Ulaz je slobodan.

Ovom prilikom, Muzej Krajine nastavlja da čuva i predstavlja nasleđe ovog velikana publici širom Srbije, obeležavajući dostojanstveno 170 godina od njegovog rođenja.

Zaječaronline/Muzej Krajine/N.S.

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