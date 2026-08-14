Vučić: Na Ekspu će biti angažovani roboti za čišćenje proizvedeni u Srbiji

Prilikom obilaska gradilišta Ekspa u Surčinu sa kineskim ambasadorom Li Mingom, predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će 28. ili 29. avgusta biti otvorena fabrika robota u Srbiji.

”Ne odustajemo ni od čega, već pokušavamo da postignemo sve što nije sasvim lako u ovom trenutku”, rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je istakao da će na Ekspu biti angažovani roboti za čišćenje proizvedeni u Srbiji.

“Moći ćete da ih vidite i kako će da vas poslužuju, kako će da čiste. I ono što oni mogu da očiste, ne postoji neko ko može tom brzinom da očisti. Oni za noć obrišu, operu, očiste sve ono što mi uprljamo tokom dana”, rekao je Vučić.

U obilasku je i ministar finansija Siniša Mali koji je rekao da će roboti biti deo ceremonije otvaranja Ekspa i da se pregovara o kupovini 60-70 robota.

”Pregovaramo o tome, dok se oni (roboti) programiraju, naprave… Ali biće to lepa slika nove tehnologije u Srbiji pred celim svetom”, naveo je Mali.

Kako je ranije najavljeno, u Srbiji će se godišnje proizvoditi 1.000 do 2.000 robota. Humanoidni roboti biće teški 55 kilograma i visoki 173 centimetara.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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