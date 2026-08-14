Gradonačelnik Zaječara sa saradnicima obišao radove u naselju “Pikovo imanje”

U naselju “Pikovo imanje” izvode se radovi na ravnanju i planiranju pristupnih ulica. Gradonačelnik Zaječara dr Vladimir Videnović sa timom saradnika je obišao ovu lokaciju i razgovarao sa građanima.

Gradonačelnik Zaječara sa saradnicima obišao radove u naselju “Pikovo imanje”

Radovi se izvode valjkom i grejderom, a nivelisanje i izravnavanje neravnina se radi drobljenim kamenim agregatom.

Za ove radove je izdvojeno 2 miliona dinara.

Zajecaronline/N.S.

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