Konzulat Srbije u Solunu se oglasio povodom požara na poluostvru Kasandra
Generalni konzulat Srbije u Solunu saopštio je da nema saznanja da je bilo koji državljanin Srbije povređen u požaru koji je zahvatio oblast Siviri na poluostvru Kasandra. Takođe je poručio da će nastaviti da pruža konzuralnu pomoć i informacije državljanima Srbije koji se nalaze na ugroženom području.
Generalni konzulat Srbije u Solunu je, na osnovu preporuka Ministarstva za civilnu zaštitu Grčke, upućivao naše državljane da se prijave putem platforme koju su grčke nadležne institucije stavile na raspolaganje za potrebe evidentiranja i obezbeđivanja smeštaja za evakuisana lica sa područja Sivirija i Furke.
Istovremeno, Generalni konzulat je, kako navodi, u koordinaciji sa nadležnim vatrogasnim službama i lokalnim samoupravama, prikupljao informacije o raspoloživim lokacijama za okupljanje i privremeni boravak evakuisanih lica na području Kasandre i šireg područja Halkidikija.
Putni pravac Siviri–Furka ostaje zatvoren, dok je pristup pojedinim ugroženim područjima ograničen.
Posebno se apeluje na državljane Srbije da ne pokušavaju samostalan povratak u evakuisana područja. Takođe da ne koriste zatvorene i ograničene putne pravce, sve do dobijanja zvanične informacije grčkih nadležnih organa i poruke sistema za hitno upozoravanje 112.
U slučaju izdavanja novog naloga za evakuaciju, preporučuje se da bez odlaganja postupe u skladu sa dobijenim instrukcijama, bez pokušaja samostalne procene rizika ili odlaganja napuštanja ugroženog područja.
Zaječaronline/Tanjug/N.S.
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