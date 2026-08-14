Crvena zvezda dobila novog trenera: Španski stručnjak Albert Rijera potpisao ugovor do 2028.

ŠPANSKI STRUČNJAK ALBERT RIJERA ZVANIČNO JE NOVI TRENER FUDBALERA CRVENE ZVEZDE

Albert Rijera (44) došao je na mesto Dejana Stankovića, a kako je saopšteno potpisao je ugovor do juna 2028. godine.

“Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da je novi trener našeg kluba španski stručnjak Albert Rijera, koji je parafirao dvogodišnji ugovor. Rijera je rođen 15. aprila 1982. godine u Manakoru, na Majorci. Prvi posao kao glavni trener dobio je 2022. godine u Olimpiji iz Ljubljane, gde je iste sezone osvojio prvenstvo i Kup Slovenije. Nakon toga, kratko je preuzeo Celje, a u oktobru 2023. godine i francuski Bordo”, stoji u klupskoj objavi.

Španac će na klupi Zvezde debitovati sledećeg četvrtka od 20 časova kad na “Marakani” gostuje Viktorija Plzenj u prvom meču plej-ofa Lige Evrope.

Rijera je nekadašnji španski reprezentativac, a u prebogatoj igračkoj karijeri igrao je za Majorku, Bordo, Espanjol, Mančester Siti, Liverpul, Olimpijakos, Galatasaraj, Votford, Udineze i Koper.

Kao trener vodio je Ajntraht iz Frankfurta, u dva navrata Celje, Bordo i ljubljansku Olimpiju.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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