Policija u Beogradu uhapsila Kazahstanca koji je na prevaru od starije žene uzeo 20.360 evra

Kako navode iz Ministarstva unutrašnjih poslova, policija u Beogradu, u saradnji sa Drugim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsila je kazahstanskog državljanina V.N. (32).

On se sumnjiči da je izvršio krivično delo prevara u kome je od oštećene žene (74) zatraženo 20.360 evra za navodno lečenje njene povređene ćerke.

Za sada nepoznata lica su, po prethodnom dogovoru sa osumnjičenim, 5. avgusta ove godine telefonom pozivali oštećenu sedamdesetčetvorogodišnju ženu. Doveli je u zabludu, lažno se predstavljajući kao lekari koji treba da izvrše hitnu operaciju njene ćerke koja je navodno teško povređena, navodi se u saopštenju. Na ime hitne operacije zahtevali su 20.360 evra. Potom je osumnjičeni V.N. preuzeo od oštećene, održavajući je u zabludi da je novac potreban za lečenja njene povređene ćerke.

Na ovaj način, osumnjičeni je sa licima koja su učestvovala u ovoj prevari, ostvario protivpravnu imovinsku korist od 20.360 evra, na štetu oštećene.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova. Nako čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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