Haos u letovalištu koje Srbi obožavaju! Džinovska plava meduza uplašila turiste! (FOTO)

Haos u letovalištu koje Srbi obožavaju!
Pojava plavih “džinovskih” meduza ulilo je strah među turiste koji su se našli ovog leta u Tunisu. Naime, po društvenim mržama sve je više slika i snimaka, pa se ljudi pitaju koja to opasnost vreba iz mora, ali i da li ih se treba plašiti.
Na prvi pogled deluje ogromno i po malo neprijatno za kupače, ali ako ih ne diraš, ne diraju ni one. Postoje dve vrste potpuno plave za koje kažu da su bezopasne i plave sa ljubočastim obodom koje mogu da opeku. Ako neko dođe u dodir sa plavom meduzom, spasioci na plaži savetuju da se crvenilo protrlja mokrim peskom i da sve nestaje u najkraćem roku.
Velika plava meduza poznata i kao “Rhizostoma pulmo” ali i kao “bure meduza”. Obično je 40 cm prečnika, a može biti i veća. Njeno žarenje ili ubod nije opasan po ljude, ali je preporuka ne dirati ih ako naletite na njih. Ovakve meduze ovog leta dominiraju zbog velikih vrućina i toplog mora u Tunisu, posebno u Mahdiji i Port El Kantauiju, gde je temperatura mora viša od one u Jasmin Hamametu.
Haos u letovalištu koje Srbi obožavaju!
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