Haos u letovalištu koje Srbi obožavaju! Džinovska plava meduza uplašila turiste! (FOTO)

Haos u letovalištu koje Srbi obožavaju!

Pojava plavih “džinovskih” meduza ulilo je strah među turiste koji su se našli ovog leta u Tunisu. Naime, po društvenim mržama sve je više slika i snimaka, pa se ljudi pitaju koja to opasnost vreba iz mora, ali i da li ih se treba plašiti.

Na prvi pogled deluje ogromno i po malo neprijatno za kupače, ali ako ih ne diraš, ne diraju ni one. Postoje dve vrste potpuno plave za koje kažu da su bezopasne i plave sa ljubočastim obodom koje mogu da opeku. Ako neko dođe u dodir sa plavom meduzom, spasioci na plaži savetuju da se crvenilo protrlja mokrim peskom i da sve nestaje u najkraćem roku.

Velika plava meduza poznata i kao “Rhizostoma pulmo” ali i kao “bure meduza”. Obično je 40 cm prečnika, a može biti i veća. Njeno žarenje ili ubod nije opasan po ljude, ali je preporuka ne dirati ih ako naletite na njih. Ovakve meduze ovog leta dominiraju zbog velikih vrućina i toplog mora u Tunisu, posebno u Mahdiji i Port El Kantauiju, gde je temperatura mora viša od one u Jasmin Hamametu.

Haos u letovalištu koje Srbi obožavaju!

Plava meduza, poznata i kao morska pluća najveća je mediteranska meduza. Prepoznatljiva je po belom zvonu sa plavim ili ljubičastim obodom, a može narasti toliko da njena težina prelazi i 20 kilograma. Zbog veličine izaziva strah, ali je sve više turista stavlja u mrežu i izbacuje na suvo. Što pokazuje i sledeća slika u nastavku teksta gde se vidi gomila izbačenih meduzana plaži.

Zajecaronline/J.V.