Muškatle su veoma lepe i jednostavne za uzgoj, ali ih često napadaju razne štetočine. Problem nastaje naročito krajem leta, kada se biljke unose u kuću, pa zajedno s njima mogu dospeti i neželjeni insekti.

Krajem leta mnogi počinju da razmišljaju kako da sačuvaju svoje muškatle tokom zime. Posle nekoliko meseci na terasi, one su najčešće bujne, zdrave i prepune cvetova, pa izgleda kao da im ništa ne nedostaje. Ipak, pre nego što ih unesete u kuću, dobro ih pažljivo pregledajte kako biste bili sigurni da sa biljkom ne unosite i štetočine.

Problem mogu biti štetočine koje se vešto skrivaju na biljci i često ih nije lako uočiti na prvi pogled. Najčešće se zadržavaju sa donje strane listova, na mladim izdancima i u gustim delovima biljke. Kada dospeju u topao i zatvoren prostor, mogu se brzo razmnožiti i proširiti na druge sobne biljke.

Svi prave istu grešku s muškatlama krajem leta!

Zašto je muškatla toliko popularna?

Muškatla, poznata i kao pelargonija, jedna je od najomiljenijih biljaka za balkone i terase. Tokom meseci cveta obilno, dobro podnosi sunčane položaje i ne zahteva mnogo svakodnevne nege, pa je čest izbor za saksije i žardinjere.

Ipak, njena gusta krošnja i mnoštvo listova mogu predstavljati idealno mesto za skrivanje štetočina. Zbog toga se one ponekad zadrže na biljci duže vreme, a da ih ne primetimo.

Šta uraditi pre unošenja u kuću?

Čak i ako muškatla deluje zdravo i na prvi pogled nema štetočina, nije preporučljivo odmah je staviti pored drugih sobnih biljaka. Najbolje je da je određeno vreme držite odvojeno, kako biste bili sigurni da sa njom niste uneli neželjene insekte. Karantin od oko dve nedelje predstavlja jednostavnu, ali korisnu meru predostrožnosti. Za to vreme nekoliko puta pažljivo pregledajte biljku i pratite da li se pojavljuju neki novi znaci zaraze. Pre unošenja muškatlu možete isprati mlakom vodom, posebno pažljivo perući donju stranu listova, gde se štetočine najčešće zadržavaju. Uklonite sve suve, oštećene i požutele listove, jer oni mogu biti mesto na kojem se insekti skrivaju.

Zajecaronline/informer/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

LUKASOV JUBILEJ U ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.