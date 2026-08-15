Skandal! Muškarac kažnjena jer je brodskom sirenom probudio medveda

Jedna osoba je kažnjena zato što je brodskom sirenom za maglu namerno probudila usnulog polarnog medveda na norveškom arhipelagu Svalbard. Saopštio je danas guverner te teritorije Lars Fauz. Incident se dogodio ranije ovog meseca, nakon što je neko uključio sirenu sa broda koji je plovio fjordom u severozapadnom Svalbardu, oko 1.000 kilometara od Severnog pola, prenosi BBC. Osoba koja je trubila sirenom za maglu, čije ime nije objavljeno, danas je kažnjena sa 50.000 kruna (4.549 evra) zbog incidenta, saopštio je guverner Fauz.

Fauz je rekao da su putnici broda “uočili polarnog medveda kako spava na kopnu”, nakon čega je “jedna osoba na brodu potom upotrebila brodsku sirenu za maglu i probudila je životinju, koja se preselila na drugu lokaciju”.

Skandal! Muškarac kažnjena jer je brodskom sirenom probudio medveda

Prema lokalnim propisima u Svalbardu, “zabranjeno je nepotrebno uznemiravati, privlačiti ili progoniti polarnog medveda”, koji je proglašen zaštićenom vrstom na toj teritoriji 1972. godine.

U poslednjoj naučnoj proceni, koja je sprovedena 2015. godine, u tom arhipelagu je izbrojano oko 250 polarnih medveda.

Ovo nije prvi put da je neko kažnjen zbog uznemiravanja životinja u tom regionu, jer Zakon o zaštiti životne sredine Svalbarda predviđa da sav saobraćaj u arhipelagu mora da se odvija na način koji ne dovodi do nepotrebnog uznemiravanja lokalnog divljeg sveta – koji uključuje polarne medvede, foke, kitove, irvase i arktičke lisice.

Jedan turista je 2024. godine kažnjen sa 11.500 kruna (1.052 evra), zbog toga što se previše približio moržu.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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