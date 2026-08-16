Selena Gomez i njena majka optužene za prevaru investitora

Američka pevačica i glumica Selena Gomez i njena majka Mendi Tifi optužene su za prevaru investitora u vezi sa njihovim startapom za mentalno zdravlje “Vondermajnd”, navodi se u tužbi podnetoj pred federalnim sudom u Sjedinjenim Američkim Državama.

“Vondermajnd”, koji su u novembru 2021. godine osnovale Gomez, njena majka i Danijela Pijerson, promoviše prakse i alate za unapređenje mentalnog zdravlja, prenosi NBC njuz. U tužbi se kompanija i njeni osnivači optužuju da su investitorima lažno predstavljale infrastrukturu, rukovodstvo i poslovna partnerstva kompanije. Kao i da su navodnu prevaru prikrivale više od tri godine.

Investitorima je, kako se navodi, predstavljeno da će biti razvijena aplikacija “Vondermajnd”, da su dogovoreni veliki ugovori o oglašavanju i obezbeđene naslovne priče sa poznatim ličnostima. Ništa od toga nije realizovano. Investitori su u kompaniju uložili gotovo 1,2 miliona dolara. Dok su im osnivači, prema navodima tužbe, lažno predstavljale planove kompanije za ostvarivanje profita.

U tužbi se navodi da investitori više od tri godine nisu bili obavešteni o stvarnom stanju kompanije. Sve dok dva velika medijska izveštaja nisu prikazala “Vondermajnd” kao kompaniju u potpunom rasulu.

Tužbu su pred federalnim sudom u saveznoj američkoj državi Delaver podnele kompanije “Wondermind SRS 44 LLC” i “Bespoke Wondermind SPV I LLC”, koje su investirale u startap.

One optužuju kompaniju i tri osnivača za prevaru u vezi sa hartijama od vrednosti, prevaru prema opštem pravu i kršenje ugovora. A traže i raskid investicionih ugovora, kao i naknadu štete.

Pijerson je u saopštenju kategorički odbacila optužbe i navela da “pozdravlja priliku da predoči konkretnu dokumentaciju i finansijske evidencije koje utvrđuju činjenice”.

“Da budemo jasni, ona nikada nije koristila novac investitora za lične troškove. Naprotiv, Danijela je uložila sopstveni novac u kompaniju i nije primala platu”, navodi se u njenom saopštenju.

Predstavnici kompanije “Vondermajnd”, Gomez i Tifi nisu odgovorili na zahtev da pruže komentar.

Investitori u tužbi navode da su verovali da će njihov novac omogućiti brzo širenje kompanije i razvoj čitavog niza proizvoda, uključujući aplikaciju, podkast, publikaciju i druge proizvode povezane sa mentalnim zdravljem.

Takođe su verovali da se vrednost kompanije zasniva na učešću Gomez, koja ima ogromnu i lojalnu bazu obožavalaca.

Prema navodima tužbe, investitorima je predstavljeno da će Gomez biti “direktno uključena u kompaniju” kao direktorka marketinga i da će učestvovati u njenoj promociji.

Međutim, ništa od toga se nije ostvarilo, navodi se u tužbi.

U dokumentu se navodi da je Gomez navodno potpisala ugovor kojim se obavezala da će raditi za kompaniju, ali da ga nije poštovala, da poslovna partnerstva nisu postojala i da aplikacija nikada nije napravljena.

U celini, tužba optužuje “Vondermajnd” i sve tužene za prevaru u vezi sa hartijama od vrednosti. Uz tvrdnje da su lažno predstavljali finansijsko stanje kompanije, ulogu Gomez, poslovnu biografiju Pijerson i sposobnost Tifi da vodi kompaniju. S obzirom na to da ranije nije bila na čelu sličnog startapa.

Pijerson se dodatno optužuje za prevaru u vezi sa hartijama od vrednosti zbog navodno netačnih izjava investitorima. Nezakonito korišćenje investicionih sredstava i neosnovano bogaćenje.

Kompanija “Vondermajnd” se, takođe, optužuje za kršenje ugovora u vezi sa korišćenjem sredstava investitora. Neispunjavanje ugovornih uslova i kršenje izričitih izjava i garancija.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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