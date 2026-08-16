Objavljeni svi detalji tajnog venčanja Kristijana Ronalda i Georgine

Iako se najavljivala glamurozna svadba sa poznatim zvanicama, izgleda da na kraju ništa od toga nije bilo, jer su Ronaldo i njegova izabranica Georgina želeli nešto intimnije i manje!

Sve je do poslednjeg trenutka bilo pod velom tajne! Naime, Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez objavili su 11. avgusta da su izgovorili sudbonosno „da“ uz sliku burme.

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Dokument je potvrdio da su fudbalska legenda i manekenka rekli „da“ 11. avgusta, istog dana kada je par prvi put objavio fotografiju nakon venčanja na svojim Instagram profilima. Fotografija je prikazivala njihove isprepletane ruke, dok je svako nosio jednostavnu burmu od žutog zlata. Ceremonija je održana u Kaskaisu, na jugozapadu Lisabona, u 13:30 časova. Ceremoniji je prisustvovalo njihovo petoro dece, kao i četiri svedoka čija se imena takođe nalaze na venčanom listu. Prvo ime na listi je Ivana Rodrigez, Georginina sestra, sa kojom je veoma bliska.

Na listi se nalazi i ime Migel Hose, blizak Ronaldov prijatelj kog je upoznao pre mnogo godina dok su obojica igrali za Sporting iz Lisabona. Iako nije bio posebno poznat fudbaler, oduvek je održavao veoma blizak odnos sa portugalskom zvezdom, kako je detaljno objašnjeno u emisiji. Na listi svedoka potom su se našli Hose i Monika, majka i sin koji su bliski sa Georginom i rade u zlatarskom poslu, navodi se u emisiji. Dokument je takođe otkrio da su pre venčanja potpisali predbračni ugovor, koji uključuje i podelu imovine.

Zajecaronline/helomagazin/J.V.

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