Zbog uragana Lala proglašeno vanredno stanje na Havajima

Zbog tropske oluje Lala u Tihom okeanu, za koju se očekuje da će dostići snagu uragana i da će doneti izuzetno jake kiše, poplave i talase opasne po život, na Havajskim ostrvima je proglašeno vanredno stanje, saopštio je danas guverner Havaja Džoš Grin.

Upozorenje na uragan izdato je za Veliko ostrvo, a pripravnost za tropsku oluju je na snazi za okrug Maui, uključujući ostrva Maui, Lanai, Molokai i Kaholave, prenosi CBS njuz.

Nacionalni centar za uragane u Majamiju je saopštio da očekuje da će uragan Lala doći do Velikog ostrva na Havajima sutra ujutru po lokalnom vremenu.

Centar za uragane sa sedištem je upozorio da bi brzine vetra mogle da budu znatno veće na uzvišenim područjima i na vetrovitim stranama padina i planina.

Izdato je upozorenje i da bi uragan Lala mogao da izazove olujni talas visok i do 90 centimetara duž obale, zajedno sa morskim strujama koje su opasne po život.

Nacionalna služba parkova objavila je da će većina područja Nacionalnog parka Vulkani na Velikom ostrvu biti zatvorena za posetioce danas od popodnevnih sati, uoči dolaska uragana.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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