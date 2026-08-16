Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sumirajući posetu jugoistočnoj Srbiji, da je najveći problem sa kojim se građani suočavaju investicije u manja mesta.

“Ne biste verovali, nisu putevi, iako su ljudima najpotrebniji. Već su investicije u manja mesta. Ne može da dođe ozbiljan i veliki investitor u Novu Varoš ili u Rekovac. Nema ko da mu radi. Al’ su nam tu potrebne male fabrike od 50 do 100 ljudi, posebno za žene. I to je trebalo ranije da shvatimo. Kao i Ražanj. Tipične opštine u kojima su potrebne male investicije. Ne možeš tamo da praviš fabriku za 500 ljudi, nema 500 ljudi koji će da rade. Za ta mesta su potrebne male investicije”, rekao je Vučić koji je posetio Despotovac, Jagodinu, Rekovac, Ražanj, Paraćin i Ćupriju.

Dodao je da su za Paraćin i Ćupriju potrebne veće investicije i da Ćuprija ima nešto više investitora.

Predsednik Vučić: “Najveći problem u malim mestima nedostatak investitora”

Na primedbu novinara da je pomenuo Jugoimport, Vučić je odgovorio da će negde doći Jumko, negde neko treći.

“Ali sve je to na državne mišiće. Ja bih voleo da imamo privatnike koji hoće da dođu u takva mesta. A mi za to moramo da izgradimo infrastrukturu. Mi pet miliona ulažemo u paraćinsku infrastrukturu. Koliko smo para ovde u Dobričevu uložili, i još koliko para moramo da uložimo. Brdo para. Da bi ljudi mogli da dođu. Ništa to nije lako”, istakao je Vučić.

Rekao je da je dovodio i po 10 investitora i da je od njih 10, devet uvek otišlo u Inđiju, Pazovu ili na neko drugo mesto upravo zbog nedostataka infrastrukture.

“Zato sad da završimo sve to, i onda sledećeg investitora, kog dovedem, da ostane ovde. Sećate se, ja sam pokušao čak i Volkswagen da dovedem. Pa su otišli u Tursku. I na kraju ni u Turskoj nisu otvorili ništa. Tako da ćemo da pokušamo i da se borimo”, rekao je Vučić.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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