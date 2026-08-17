ACA LUKAS NE STAJE! Ređa koncerte, puni klubove do poslednjeg mesta, a sada je otkrio gde sledeće nastupa (VIDEO)

ACA LUKAS NE STAJE!

Aca Lukas ovog leta ne staje! Popularni pevač niže nastup za nastupom, a gde god da se pojavi, publiku očekuje provod za pamćenje koji traje do sitnih sati.

Lukasovi koncerti iz večeri u veče privlače veliki broj ljudi, a klubovi u kojima nastupa često su ispunjeni do poslednjeg mesta. Publika horski peva njegove najveće hitove, dok on, kako se čini, ne planira da napravi pauzu.

Pevač se sada, dok putuje ka narednoj destinaciji, oglasio direktno iz aviona i pokazao da je njegov letnji tempo i te kako intenzivan.

– Sleteo i moj avion konačno i stigao. Sad menjamo destinaciju brzo i efikasno. A 29.8 smo gde? Bitolj. Vidimo se tamo, slećemo – poručio je Lukas.

Nakon brojnih nastupa širom regiona, Aca Lukas nastavlja svoju koncertnu sezonu, a Bitolj je sledeća stanica na njegovoj letnjoj turneji. Sudeći po dosadašnjoj atmosferi na njegovim nastupima, publiku i tamo očekuje veče ispunjeno njegovim najvećim hitovima i energijom po kojoj je poznat.

View this post on Instagram A post shared by ACA LUKAS (@aleksandar_vuksanovic_official)

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI JUBILEJ ACE LUKASA

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.