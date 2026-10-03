Mars u Lavu do 25. novembra: Pred nama je period hrabrih odluka, velikih želja i konkretnih poteza

Mars je prešao u znak Lava, donoseći, prema astrološkim tumačenjima, period pojačane energije, odlučnosti i potrebe da se stvari konačno pokrenu.

Ovaj tranzit trajaće do 25. novembra, a pažnja će biti usmerena na lične želje, ambicije i odluke koje su dugo odlagane.

U ovom periodu mnogi bi mogli da osete veću potrebu da se zauzmu za sebe i naprave konkretan korak ka onome što žele. Umesto beskrajnog razmišljanja i analiziranja, Mars u Lavu podstiče inicijativu i hrabrost da se pređe sa reči na dela.

Mars u Lavu do 25. novembra: Pred nama je period hrabrih odluka, velikih želja i konkretnih poteza

Posebno pitanje koje ovaj period može da pokrene jeste da li zaista želimo ono čemu težimo ili pokušavamo da ispunimo očekivanja drugih?

Mars se u astrologiji povezuje sa energijom, akcijom, ambicijom i borbenošću, dok Lav simbolizuje samopouzdanje, kreativnost, liderstvo i potrebu za autentičnim izražavanjem. Njihova kombinacija može pojačati želju da preuzmemo kontrolu nad sopstvenim izborima.

To može biti pravi trenutak za pokretanje projekta koji je dugo čekao, donošenje važne odluke, iskren razgovor ili promenu pravca koji više ne odgovara našim potrebama.

Ipak, pojačana ambicija može doneti i potrebu za dokazivanjem. Zato je važno razlikovati ono što želimo zbog sebe od onoga što želimo kako bismo impresionirali druge.

Do 25. novembra mnogi bi mogli jasnije da vide koje su im želje i ciljevi zaista važni, a od kojih su spremni da odustanu. Kada se napravi ta razlika, lakše je energiju usmeriti na ono što donosi lično zadovoljstvo.

Jedno pitanje može biti posebno važno u ovom periodu: „Da li ovo želim ja ili pokušavam da ispunim tuđa očekivanja?“

Zajecaronline/Hypetv.rs/N.S.

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