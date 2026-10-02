U nastavku akcije “Armagedon” propadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su uhapsili pet osoba na području Beograda, Prokuplja, Subotice i Sremske Mitrovice. Dok je protiv jedne podneta krivična prijava u redovnom postupku. Sumnja se da su izvršili krivična dela u vezi sa seksualnom eksploatacijom dece na internetu i polnim uznemiravanjem, saopštio je MUP.

Uhapšeni su M. D. (32) iz Prokuplja, Đ. P. (24) iz Beograda, E. B. (20) iz okoline Subotice, V. C. (45) iz Beograda i A. A. (52) iz okoline Stare Pazove. Dok je krivična prijava u redovnom postupku podneta protiv S. S. (1988) iz Beograda. Oni se sumnjiče da su izvršili krivična dela prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju i polno uznemiravanje.

Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić rekao je da se uhapšeni sumnjiče da su u dužem vremenskom periodu, putem internet aplikacija za razmenu datoteka preuzimali, čuvali i delili fotografije i video-zapise nastale seksualnom eksploatacijom dece. Kao i da su putem lažnih naloga na društvenim mrežama stupali u kontakt sa maloletnim licima, slali im pornografske sadržaje i pribavljali materijale nastale njihovom seksualnom eksploatacijom.

MUP: U akciji „Armagedon“ uhapšeno pet osoba zbog seksualne eksploatacije dece

“Prilikom pretresa stanova i pregleda računara i druge elektronske opreme, pronađena je veća količina fotografija i video-zapisa, nastalih iskorišćavanjem maloletnih lica u pornografske svrhe, kao i poruke seksualne sadržine kojima su, kako se sumnja, osumnjičeni polno uznemiravali decu i maloletna lica. Takođe, sumnja se da je Đ. P., koristeći lažne naloge na društvenim mrežama, stupio u komunikaciju sa jednim detetom, od kojeg je zahtevao i pribavio eksplicitne fotografije. U mobilnim telefonima koje je koristio pronađeni su materijali nastali seksualnom eksploatacijom dece i poruke razmenjene sa više oštećenih maloletnih lica sa teritorije Republike Srbije”, rekao je Dačić.

M. D., Đ. P., E. B., V. C. i A. A. je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti provedeni nadležnom tužilaštvu.

“Skrećem pažnju i naglašavam da iza svake fotografije ili video-zapisa nastalog seksualnom eksploatacijom stoji dete koje je pretrpelo zlostavljanje. A da se daljim deljenjem takvih sadržaja nastavlja povređivanje njegove privatnosti i dostojanstva. Zaštita dece predstavlja prioritet u radu policije i nadležnog tužilaštva, koji na otkrivanju ovih krivičnih dela rade svakodnevno, postupajući po prijavama i kroz međunarodnu saradnju”, rekao je Dačić.

Dodao je da MUP poziva roditelje i staratelje da sa decom razgovaraju o kontaktima na internetu. Ujedno i da ih ohrabre da bez straha prijave svaku uznemirujuću poruku ili zahtev za intimnim fotografijama. Sumnju na seksualno uznemiravanje ili eksploataciju deteta potrebno je odmah prijaviti policiji. A sporne sadržaje ne prosleđivati drugim licima.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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