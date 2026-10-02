MUP upozorava: Paljenje rastinja u blizini puteva ugrožava bezbednost svih učesnika u saobraćaju
Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 129 saobraćajnih nezgoda, u kojima je poginulo 4, a povređeno 68 lica, navodi se u saopštenju MUP-a.
Takođe se apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni i odgovorni, s obzirom da nam predstoji vikend, kada se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja.
Iz Policijske uprave savetuju vozače da na put kreću odmorni, da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu i gustini saobraćaja, da poštuju propisana ograničenja brzine i da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci.
Posebno upozoravaju na opasnost od smanjene vidljivosti usled paljenja biljnih ostataka i rastinja u blizini puteva.
Kako se navodi u saopštenju MUP-a, u prethodna dva dana, na državnom putu IA reda broj 3, dogodile su se tri saobraćajne nezgode u uslovima smanjene vidljivosti zbog gustog dima sa okolnih poljoprivrednih parcela. U jednoj od tih nezgoda, između Pećinaca i Šimanovaca, povređeno je 13 lica, od kojih dva teže. Dok je u drugoj, kod isključenja za Kuzmin, u sudaru više vozila takođe bilo povređenih.
MUP upozorava: Paljenje rastinja u blizini puteva ugrožava bezbednost svih učesnika u saobraćaju
Ujedno se apeluje na građane da ne pale rastinje i biljne ostatke u blizini saobraćajnica, jer dim može naglo i značajno da smanji vidljivost i neposredno ugrozi bezbednost saobraćaja. A vozačima se savetuje da, ako naiđu na deonicu puta zahvaćenu dimom, odmah smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbegavaju nagle manevre.
Iz MUP-a podsećaju da prijave na konkurs za upis polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku traju do 5. oktobra. Uslovi konkursa i način prijavljivanja objavljeni su na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova.
Zaječaronline/N.S.
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