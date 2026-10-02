Međunarodni dan starijih osoba: Realizovana preventivna zdravstvena akcija u seoskim sredinama na teritoriji grada Zaječara
Povodom obeležavanja Međunarodnog dana starijih osoba, Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar u saradnji sa Zdravstvenim centrom Zaječar, realizovao je preventivnu zdravstvenu akciju u seoskim sredinama na teritoriji grada Zaječara.
Preventivni zdravstveni pregledi su organizovani u Šipikovu, Malom Jasenovcu i Velikom Jasenovcu. Cilj je bio da se zdravstvena zaštita približi stanovnicima seoskih područja, posebno starijim osobama, kao i svima onima kojima su zdravstvene usluge, zbog udaljenosti i drugih okolnosti, manje dostupne.
Predstavnici Zavoda za javno zdravlje „Timok“ Zaječar razgovarali su sa meštanima o značaju prevencije i redovnih zdravstvenih kontrola, odgovarali na njihova pitanja i pružili korisne savete o zdravim životnim navikama, kontroli faktora rizika i značaju blagovremenog javljanja lekaru.
Obeležavanje Međunarodnog dana starijih osoba bilo je još jedna prilika da se istakne značaj zdravog starenja, prevencije bolesti, očuvanja funkcionalnosti i kvaliteta života starijih osoba, kao i potreba da zdravstvene usluge budu dostupne svim građanima, bez obzira na mesto stanovanja.
Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar i ZC Zaječar nastaviće da, kroz zajedničke preventivne zdravstvene akcije, doprinose unapređenju zdravlja stanovništva.
Zajecaronline/N.S.
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