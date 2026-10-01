Zbog ogromnog interesovanja, koncert Vesne Zmijanac se premešta u Arenu „Boris Trajkovski“, 50 godina karijere biće proslavljeno spektaklom 28. novembra!

Nakon tri rasprodate Arene i ogromnog interesovanja publike, Vesna Zmijanac stiže u Skoplje, gde će održati veliki koncert u okviru svoje turneje „Golden Tour – 50 godina karijere“.

View this post on Instagram A post shared by HYPE TV MK (@hypetv.mk)



Koncert je prvobitno bio zakazan u Areni „Jane Sandanski“, ali je interesovanje publike premašilo očekivanja, zbog čega će događaj biti premešten u veću Arenu „Boris Trajkovski“.

Datum koncerta ostaje isti – 28. novembar, a svi koji su već kupili ulaznice za prvobitno najavljenu lokaciju ne moraju da brinu, jer će postojeće karte važiti i za koncert u Areni „Boris Trajkovski“.

Vesna Zmijanac iza sebe ima pet decenija muzičke karijere i brojne hitove koji su tokom godina postali deo muzičkog repertoara više generacija. Koncert u Skoplju biće deo velike turneje kojom pevačica obeležava 50 godina na sceni.

Za sve koji još nisu obezbedili svoje ulaznice, prodaja se nastavlja putem Kupikarta.com.

Skoplje će 28. novembra očekivati veče ispunjeno poznatim pesmama, emocijama i velikim hitovima iz bogate karijere jedne od najpoznatijih pevačica u regionu.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N.S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE! Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE! ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.