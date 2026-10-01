U Nišu uhapšen muškarac osumnjičen za davljenje emotivne partnerke

Policija u Nišu je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u tom gradu uhapsila B. Đ. (41) iz ovog grada, osumnjičenog da je nakon rasprave davio emotivnu partnerku (27), a potom je posekao nožem po vratu.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Niš, on je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

Dvadesetsedmogodišnjakinja je zbrinuta u Univerzitetsko-kliničkom centru Niš, navedeno je u saopštenju.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!