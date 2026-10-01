Usvojen Sanacioni plan za obnovu i sanaciju požara u Deliblatskoj peščari

Vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je Sanacioni plan za područje Specijalnog rezervata prirode “Deliblatska peščara”, prvi takve vrste, a u cilju obnove i sanacije posledica požara. Za njegovu realizaciju u 2026. godini u budžetu je obezbeđeno 50 miliona dinara.

Sanacioni plan usvojen je na predlog Ministarstva zaštite životne sredine. A resorna ministarka u tehničkom mandatu Sara Pavkov ocenila je da se usvajanjem tog plana uspostavlja jedinstven okvir delovanja. Imajući u vidu značaj tog zaštićenog područja, obim posledica i potrebu za koordinisanim delovanjem više organa i institucija.

“Spremni smo i krećemo sa sprovođenjem mera i aktivnosti u cilju obnove Deliblatske peščare kroz formiranje stručnih timova za sanaciju i revitalizaciju, procenjivanje posledica požara, utvrđivanje smernica i sprovođenju radova na sanaciji i obnovi, praćenje efekata sanacije i revitalizacije, predlaganje mera zaštite za naredni period, unapređivanje prevencije i zaštite od požara”, kazala je Pavkov.

Kako je dodala, donošenje plana na nivou vlade daje osnov za sistematičan pristup sanaciji tog područja.

Naglasila je da je Deliblatska peščara prirodno bogatstvo od izuzetnog značaja za Srbiju. I zato se obnovi tog područja pristupa odgovorno, stručno i sistemski.

Prema njenim rečima, neposredno sprovođenje Sanacionog plana povereno je JP “Vojvodinašume”, kao upravljaču zaštićenog područja. Dok Ministarstvo zaštite životne sredine i nadležna inspekcija kontrolišu realizaciju planiranih aktivnosti.

“Želimo da proces obnove bude zasnovan na stručnim procenama, jasnim obavezama i kontinuiranom nadzoru, kako bismo očuvali prirodne vrednosti Deliblatske peščare”, poručila je Pavkov.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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