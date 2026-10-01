Deo naselja Kotlujevac danas bez vode

Zbog kvara na vodovodnoj mreži bez vode će, u četvrtak, 1. oktobra, biti deo naselja Kotlujevac.

Kako je najavljeno, vode neće biti do 15 časova.

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Sveže jutro u Srbiji, na jugoistoku zemlje slab mraz, tokom dana sunčano i toplo

U Srbiji će danas ujutro biti sveže, na jugoistoku ponegde uz slab prizemni mraz.

Tokom dana sunčano i toplo. Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata i u planinskim predelima povremeno i jak, istočni i jugoistočni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najviša dnevna temperatura od 23 do 27 °С.

Do kraja ove i početkom sledeće nedelje biće pretežno sunčano vreme.

Zajecaronline/N.S.

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Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.