Povećan broj respiratornih infekcija, u oktobru počinje vakcinacija protiv sezonskog gripa

Pad temperature i povratak dece u školu uticali su na povećan broj pregleda u Domovima zdravlja zbog respiratornih infekcija.

Dr Snežana Kalabić iz DZ Savski venac je za Tanjug rekla da se pacijenti obraćaju za pomoć uglavnom sa simptomima gornjeg respiratornog trakta – zapušenim nosom, grebanjem u grlu, suvim kasljem, praćenim glavoboljom, opštom slabošću, groznicom, temperaturom.

“Ovi simptomi traju od dva do sedam dana. Kašalj može da traje i 4-6 nedelja. Najveća zastupljenost je kod dece i radno aktivnog stanovništva. Da bismo sprečili značajan porast respiratornih bolesti podsećamo na redovno pranje ruku, češće provertavanje zajedničkih prostorija, brisanje kvaka i radnih površina, a preporuka je i da se ne trljaju oči, nos i usta rukama”, navela je Kalabić.

Prema njenim rečima dužina trajanja simptoma i njihova težina zavise i od imuniteta zbog čega se savetuje dovoljno sna, redovna ishrana sa dosta tečnosti, voća i povrća i izbegavanje masnih i visoko kalorijskih obroka. Dodaje da lečenje podrazumeva povećan unos tečnosti – čajeva, supa, limunada, kao i simptomatsku terapiju sa lekovima za skidanje temperature, dekongestivima, sekretoliticima.

Takođe je istakla da u oktobru počinje vakcinacija protiv sezonskog gripa, navodeći da se ona pokazala kao najefikasnija mera zaštite od težih formi i komplikacija gripa.

Zajecaronline/Tanjug/N.S

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