Povećan broj respiratornih infekcija, u oktobru počinje vakcinacija protiv sezonskog gripa
Pad temperature i povratak dece u školu uticali su na povećan broj pregleda u Domovima zdravlja zbog respiratornih infekcija.
Dr Snežana Kalabić iz DZ Savski venac je za Tanjug rekla da se pacijenti obraćaju za pomoć uglavnom sa simptomima gornjeg respiratornog trakta – zapušenim nosom, grebanjem u grlu, suvim kasljem, praćenim glavoboljom, opštom slabošću, groznicom, temperaturom.
“Ovi simptomi traju od dva do sedam dana. Kašalj može da traje i 4-6 nedelja. Najveća zastupljenost je kod dece i radno aktivnog stanovništva. Da bismo sprečili značajan porast respiratornih bolesti podsećamo na redovno pranje ruku, češće provertavanje zajedničkih prostorija, brisanje kvaka i radnih površina, a preporuka je i da se ne trljaju oči, nos i usta rukama”, navela je Kalabić.
Prema njenim rečima dužina trajanja simptoma i njihova težina zavise i od imuniteta zbog čega se savetuje dovoljno sna, redovna ishrana sa dosta tečnosti, voća i povrća i izbegavanje masnih i visoko kalorijskih obroka. Dodaje da lečenje podrazumeva povećan unos tečnosti – čajeva, supa, limunada, kao i simptomatsku terapiju sa lekovima za skidanje temperature, dekongestivima, sekretoliticima.
Takođe je istakla da u oktobru počinje vakcinacija protiv sezonskog gripa, navodeći da se ona pokazala kao najefikasnija mera zaštite od težih formi i komplikacija gripa.
Zajecaronline/Tanjug/N.S
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Dodaj komentar