Zaječar obeležava Međunarodni dan starijih osoba

Međunarodni dan starijih osoba obeležava se svake godine 1. oktobra.

Tim povodom, Zdravstveni centar Zaječar i Zavod za javno zdravlje “Timok” Zaječar organizuju zdravstveno-preventivnu akciju. Akcija će biti posvećena unapređenju zdravlja, prevenciji bolesti i očuvanju kvaliteta života starijih osoba.

Tokom akcije zainteresovani građani će moći da izmere krvni pritisak, provere nivo šećera u krvi, urade EKG pregled srca, obave preventivne preglede usmerene na rano otkrivanje određenih oboljenja. U okviru akcije, zainteresovani će moći da dobiju i stručne savete od fizioterapeuta, specijaliste opšte medicine, kao i radnika iz ZJZ “Timok”.

Akcija će biti realizovana 1. oktobra u zdravstvenim ambulantama prema sledećem rasporedu:

Šipikovo od 8 do 10 časova;

Mali Jasenovac od 10 i 30 do 12 i 30 časova;

Veliki Jasenovac od 12 i 30 do 14 časova.

Cilj je da se starijim osobama omogući dostupnija preventivna zdravstvena zaštita, blagovremeno prepoznavanje faktora rizika i oboljenja, kao i razgovor sa zdravstvenim radnicima o očuvanju zdravlja.

Zajecaronline/N.S.

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