Horoskop za sredu, 30. septembar: Device u ljubavi čeka iznenađenje, a evo kome stiže velika vest
Pogledajte šta zvezde spremaju za vaš znak
Ovan
Pred vama je dan važnih odluka. Na poslu se otvara nova mogućnost, dok vas u ljubavi očekuje iskren razgovor.
Bik
Jedna vest menja vaše planove. U ljubavi ćete konačno dobiti odgovor koji ste dugo čekali.
Blizanci
Osoba iz prošlosti može se ponovo javiti. Na poslu budite oprezni i ne otkrivajte svoje planove svima.
Rak
Očekuje vas razgovor koji rešava problem koji vas dugo muči. Partner vam pruža potrebnu podršku.
Lav
Vaš trud konačno neko primećuje. Slobodni Lavovi mogu upoznati osobu koja će ih iznenaditi.
Devica
Neočekivani obrt menja vaše planove, ali donosi novu priliku. U ljubavi vas čeka iznenađenje.
Horoskop za sredu, 30. septembar: Device u ljubavi čeka iznenađenje, a evo kome stiže velika vest
Vaga
Stiže poruka koju niste očekivali. Na poslu je moguć dogovor koji će vam odgovarati.
Škorpija
Intuicija vam pokazuje kome možete verovati. Ne donosite važne odluke u afektu.
Strelac
Jedna vest donosi vam veliko olakšanje. U ljubavi vas očekuje prijatan susret.
Jarac
Dan je povoljan za rešavanje obaveza. U ljubavi pokažite osećanja i ne krijte ono što želite.
Vodolija
Planovi se menjaju u poslednjem trenutku. Prihvatite novu priliku jer bi mogla doneti pozitivan obrt.
Ribe
Jedan susret vraća stare emocije. Na poslu imate priliku da pokažete koliko vredite.
Zajecaronline/Hypetv.rs/N. S.
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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
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