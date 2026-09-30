Horoskop za sredu, 30. septembar: Device u ljubavi čeka iznenađenje, a evo kome stiže velika vest

Pogledajte šta zvezde spremaju za vaš znak

Ovan

Pred vama je dan važnih odluka. Na poslu se otvara nova mogućnost, dok vas u ljubavi očekuje iskren razgovor.

Bik

Jedna vest menja vaše planove. U ljubavi ćete konačno dobiti odgovor koji ste dugo čekali.

Blizanci

Osoba iz prošlosti može se ponovo javiti. Na poslu budite oprezni i ne otkrivajte svoje planove svima.

Rak

Očekuje vas razgovor koji rešava problem koji vas dugo muči. Partner vam pruža potrebnu podršku.

Lav

Vaš trud konačno neko primećuje. Slobodni Lavovi mogu upoznati osobu koja će ih iznenaditi.

Devica

Neočekivani obrt menja vaše planove, ali donosi novu priliku. U ljubavi vas čeka iznenađenje.

Horoskop za sredu, 30. septembar: Device u ljubavi čeka iznenađenje, a evo kome stiže velika vest

Vaga

Stiže poruka koju niste očekivali. Na poslu je moguć dogovor koji će vam odgovarati.

Škorpija

Intuicija vam pokazuje kome možete verovati. Ne donosite važne odluke u afektu.

Strelac

Jedna vest donosi vam veliko olakšanje. U ljubavi vas očekuje prijatan susret.

Jarac

Dan je povoljan za rešavanje obaveza. U ljubavi pokažite osećanja i ne krijte ono što želite.

Vodolija

Planovi se menjaju u poslednjem trenutku. Prihvatite novu priliku jer bi mogla doneti pozitivan obrt.

Ribe

Jedan susret vraća stare emocije. Na poslu imate priliku da pokažete koliko vredite.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N. S.

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