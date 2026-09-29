FIFA tužila UEFA-u sudu za širinje dezinformacija i uznemiravanje Infantina

FIFA tužila UEFA-u

Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) tužila je Evropsku fudbalsku federaciju (UEFA) sudu u Majamiju zbog, kako se navodi, kampanje dezinformacija u vezi neuspelog projekta prodaje takmičenja privatnim investitorima. Kao i zbog uznemiravanja predsednika FIFA-e Đanija Infantina, prenosi danas Skaj njuz.

Kako se navodi, tvrdnje su iznete u sudskom podnesku FIFA-e kojim se nastoji da se blokira zahtev UEFA-e za svim dokazima vezanim za pokušaj prodaje akcija Svetskog prvenstva privatnim investitorima.

UEFA je zatražila svu dokumentaciju u vezi sa napuštenim projektom FFE, navodeći da bi mogla da pokrene postupak protiv Infantina zbog krivičnog dela nesavesnog upravljanja. Uz tvrdnje da je on prodao prava na turnire po ceni nižoj od tržišne radi lične finansijske koristi.

Pravni zastupnici FIFA-e ističu da postupanje UEFA-e pokazuje da je njen zahtev podnet u lošoj nameri i sa ciljem uznemiravanja. Kao i da se bez ikakvog osnova sugeriše da je Infantino pokušao da ostvari ličnu korist od predloga FFE.

FIFA tužila UEFA-u

U pravnom podnesku FIFA-e se dodaje da bi sud trebalo da odbaci svaki pokušaj uticaja na predsedničke izbore u FIFA-i zasnovan na tim osnovama. UEFA je pre dva meseca povukla podršku Infantinu za novi, četvrti mandat, na mestu predsednika FIFA-e, ali još uvek nije istakla svog kandidata. Rok za prijavu kandidata za predsednika FIFA-e je 18. novembar, a izbori za predsednika FIFA-e održaće se u martu 2027. godine na Kongresu u Rabatu.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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