Danas se obeležava Svetski dan srca: Bolesti srca i krvnih sudova globalni vodeći uzrok smrtnosti

Svetski dan srca obeležava se danas pod sloganom “Bolest srca može biti neprimetna: Uhvati ritam srca! Ne propusti nijedan otkucaj!”, s fokusom na prepoznavanje skrivenih simptoma. Najčešći skriveni simptomi srčanih problema jesu tiha hipertenzija, neobjašnjiv umor, blage aritmije.

Svetski dan srca obeležava se kroz edukaciju populacije i aktivnosti ka donosiocima odluka, kako bi obezbedili univerzalan pristup kardiološkoj nezi i preventivnim skrininzima. Ustanovljen je 2000. godine sa ciljem da se javnost širom sveta informiše o značaju i merama prevencije bolesti srca i krvnih sudova.

Danas se obeležava Svetski dan srca: Bolesti srca i krvnih sudova globalni vodeći uzrok smrtnosti

Prema najnovijim podacima Svetske federacije za srce i Svetske zdravstvene organizacije, bolesti srca i krvnih sudova predstavljaju globalni vodeći uzrok smrtnosti. Odnoseći oko 20,5 miliona života svake godine, navodi se na sajtu Instituta za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut”.

Procenjuje se da danas više od 620 miliona ljudi živi sa nekim kardiovaskularnim problemom. Najčešći su akutni infarkt miokarda i moždani udar.

U Republici Srbiji situacija prati ovaj globalni trend i podaci Instituta za javno zdravlje Srbije potvrđuju da je gotovo 50 odsto svih uzroka smrti u našoj zemlji posledica kardiovaskularnih oboljenja. Međutim, i do 80 odsto prevremenih kardiovaskularnih događaja može se uspešno sprečiti, pa su posebno važne aktivnosti javnog zdravlja.

Među najznačajnije faktore rizika ubraja se grupa metaboličkih i bihejvioralnih poremećaja. Vodeće mesto zauzima povišen krvni pritisak, koji se smatra najvećim pokretačem i uzrokom preko 10,8 miliona smrtnih slučajeva godišnje na globalnom nivou.

Slede upotreba duvanskih proizvoda, koja je odgovorna za više od osam miliona smrtnih ishoda. Zatim povišen nivo šećera u krvi i hronična fizička neaktivnost, pri čemu svaki faktor pojedinačno doprinosi globalnom mortalitetu sa oko šest odsto.

Na kraju, prekomerna telesna masa i gojaznost jesu uzrok 3,7 do pet miliona prevremenih smrtnih ishoda godišnje.

Savremene epidemiološke studije sve veći značaj pridaju i ekološkim faktorima. Aerozagađenje se danas klasifikuje kao vodeći faktor rizika u životnoj sredini sa blizu četiri miliona povezanih kardiovaskularnih smrti godišnje, zaključuje se u saopštenju.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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