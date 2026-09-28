Gradsko pevačko društvo „Stevan Mokranjac” na najbolji način predstavilo grad Zaječar u Herceg Novom

Na XI Međunarodnom horskom festivalu u Herceg Novom, Gradsko pevačko društvo „Stevan Mokranjac” Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine-Centar za kulturu „Zoran Radmilović” iz Zaječara osvojilo je dve treće nagrade. Na festivalu je učestvovalo 20 horova iz šest država.

Nagrade su zaječarskim horistkinjama pripale u kategoriji ženskih horova i za izvođenje duhovne muzike.

Hor je imao četiri nastupa u takmičarskom i revijalnom programu, u Herceg Novom i u Kotoru i na najbolji način predstavio grad Zaječar i našu ustanovu.

Članice Gradskog pevačkog društva predvođene umetničkim rukovodiocem i dirigentom Majom Milenković učestvovale su i na radionici za dirigente i horiste, koju je vodio Dimitris Ktistakis, međinarodno priznati grčki dirigent i pedagog.

Zajecaronline/facebook/Pozorište “Zoran Radmilović”/N. S.