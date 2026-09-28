Međunarodna manifestacija „Bašta Balkana” održana 14. put u Velikom Izvoru

U Velikom Izvoru kod Zaječara održana je dvodnevna manifestacija tradicionalnog narodnog stvaralaštva ,,Bašta Balkana”. Ove godine okupila je oko 1000 učesnika iz Srbije, Bugarske, Grčke, Severne Makedonije i Rumunije.

Manifestaciju je otvorio gradonačelnik Zaječara dr Vladimir Videnović.

I prvog i drugog dana smotre organizovana su brojna takmičenja, kao i bogat kulturno-umetnički program. Na početku programa drugog dana smotre, učesnike i posetioce pozdravio je zamenik gradonačelnika Zaječara Dušan Vrućkić. Tom prilikom je uručio i nagrade najuspešnijim kulinarima i sportistima. Pobednik takmičenja u kuvanju gulaša je ekipa „Tri musketara”. Pobednik trke sa mlekarskim kantama je u kategoriji muškaraca Lazar Vojisavljević, a u kategoriji žena Violeta Jonović. Program je obogatio i dečiji maskenbal, a Aleksa Jovanović iz Halova je, sa maskom pastira, odneo pobedu.

U okviru smotre, za „Lepoticu Bašte Balkana” izabrana je Mina Petrović iz Halova, prva pratilja je Maša Ćurčija iz Zvezdana, a druga pratilja je Nina Nikolić iz Grljana.

Organizator smotre je Ustanova Narodno pozorište Timočke Krajine- Centar za kulturu “Zoran Radmilović” u saradnji sa Turističkom organizacijom grada Zaječara, Sportskim savezom grada Zaječara i Mesnom zajednicom Veliki Izvor, a pokrovitelj je grad Zaječar.

Zajecaronline/Pozorište “Zoran Radmilović”/N.S.

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