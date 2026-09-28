U Srbiji tokom dana pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 26 °C

Ujutro po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura od 5 do 12 stepeni, najviša dnevna od 23 do 26 °C.

U Zaječaru danas sunčano. Duvaće slab, južni vetar. Minimalna temperatura 13° C, maksimalna dnevna 23° C.

Zajecaronline/N.S.

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