Ko ima najveću, a ko najmanju platu u Srbiji?

Prosečna julska neto plata u Srbiji iznosila je 121.346 dinara, a podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da su razlike po delatnostima velike.

Najveći prosek zabeležen je kod programera – 323.377 dinara, a najmanji u uslužnim delatnostima, čiji zaposleni su u proseku primili po 71.378 dinara.

Programeri su jedini čije su plate premašile 300.000 dinara. Više od 200.000 dinara primili su zaposleni u proizvodnji koksa i derivata nafte, 227.431 dinar, u vazdušnom saobraćaju, 272.463 dinara, eksploataciji sirove nafte i prirodnog gasa, 203.885 dinara. U naučnom istraživanju i razvoju je u julu zabeležen neto prosek od 234.963 dinara.

Manje od proseka primili su, između ostalih, radnici u poljoprivredi, 97.436 dinara, građevinarstvu, 105.466 dinara, trgovini, 101.573 dinara, saobraćaju, 105.126 dinara.

U uslugama smeštaja i ishrane prosečna julska neto plata iznosila je 77.811 dinara.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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