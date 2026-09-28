Ko ima najveću, a ko najmanju platu u Srbiji?
Prosečna julska neto plata u Srbiji iznosila je 121.346 dinara, a podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da su razlike po delatnostima velike.
Najveći prosek zabeležen je kod programera – 323.377 dinara, a najmanji u uslužnim delatnostima, čiji zaposleni su u proseku primili po 71.378 dinara.
Programeri su jedini čije su plate premašile 300.000 dinara. Više od 200.000 dinara primili su zaposleni u proizvodnji koksa i derivata nafte, 227.431 dinar, u vazdušnom saobraćaju, 272.463 dinara, eksploataciji sirove nafte i prirodnog gasa, 203.885 dinara. U naučnom istraživanju i razvoju je u julu zabeležen neto prosek od 234.963 dinara.
Manje od proseka primili su, između ostalih, radnici u poljoprivredi, 97.436 dinara, građevinarstvu, 105.466 dinara, trgovini, 101.573 dinara, saobraćaju, 105.126 dinara.
U uslugama smeštaja i ishrane prosečna julska neto plata iznosila je 77.811 dinara.
Zajecaronline/Tanjug/N. S.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
Dodaj komentar