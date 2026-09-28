Zavičajni muzej Knjaževac domaćin modne revije u utorak, 29. septembra

Prva samostalna modna revija mlade dizajnerke Natalije Vidojković, pod nazivom “Devojke – pre i posle”, održaće se u utorak, 29. septembra u dvorištu Zavičajnog muzeja Knjaževac.

Početak je u 19 časova.

Zavičajni muzej Knjaževac nalazi se u Karađorđevoj ulici br. 15, u zgradi koja je sagrađena 1906. godine kao dvojna porodična stambena zgrada u vlasništvu porodice Sibinović, nekadašnjih vlasnika rudnika “Dobra sreća” u Vini.

Zajecaronline/facebook/Zavičajni muzej Knjaževac/N. S.

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