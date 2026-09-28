Vučić predao dužnost predsednika Republike Ani Brnabić

Aleksandar Vučić, koji je sinoć podneo ostavku na mesto predsednika Republike, predao je danas dužnost predsednika predsednici Narodne skupštine Ani Brnabić, koja će do izbora novog predsednika biti vršilac dužnosti predsednika.

Vučić je Ani Brnabić u svom kabinetu predao pečat, ukaze o odlikovanjima, ukaze službe za pomilovanja za oba mandata, evidenciju poklona, finansijski izveštaj, izveštaj o radu, izveštaj o sudskim sporovima i izvršnim postupcima.

U zapisniku o primopredaji dužnosti navedeno je: “Ovim zapisnikom obavlja se primopredaja dužnosti između Aleksandra Vučića, predsednika Republike, koji podnosi ostavku, i Ane Brnabić, predsednice Narodne skupštine, koja stupa na funkciju vršioca dužnosti predsednika. ”

Vučić je Ani Brnabić čestitao i rođendan.

Vučić je sinoć podneo ostavku na mesto predsednika Srbije, navodeći da želi da na predstojećim parlamentranim izborima učestvuje kao običan građanin.

Istakao je da je dužnost predsednika vršio verno, časno i pošteno.

Prema Ustavu, v.d predsednika je predsednica Skupštine Ana Brnabić i na mestu v.d. predsednika može ostati najduže 90 dana.

Izbore za predsednika Republike raspisuje predsednik Skupštine.

Od dana raspisivanja izbora do dana glasanja ne može proći manje od 30 ni više od 60 dana.

Zajecaronline/J.V.

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