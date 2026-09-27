Kremirani posmrtni ostaci Preslija Gerbera, sina Sindi Kraford

Posmrtni ostaci američkog modela Preslija Gerbera, sina supermodela Sindi Kraford i biznismena Renda Gerbera, kremirani su u oblasti Los Anđelesa nekoliko dana nakon njegove smrti u 27. godini. Gerber je kremiran u pogrebnom domu “Rouz femili” u Simi Veliju u Kaliforniji, objavio je portal TMZ.

Preminuo je 20. septembra u ustanovi “Rezolutions Living” u oblasti Los Anđelesa, gde se lečio od zavisnosti. Tačan uzrok smrti još nije utvrđen. Policija Santa Monike saopštila je da nema indicija da je smrt posledica krivičnog dela i da je najverovatnije reč o predoziranju.

Prema ranije objavljenim informacijama, policija je reagovala nakon dojave o mogućem predoziranju i srčanom zastoju. Gerber je proglašen mrtvim u 9.45 časova, saopštila je kancelarija mrtvozornika okruga Los Anđeles.

Mrtvozornik je istog dana obavio pregled tela, ali je slučaj ostao otvoren, uz zahtev za dodatna ispitivanja kako bi se utvrdili uzrok i način smrti.

Porodica Gerber ranije je potvrdila njegovu smrt i zatražila privatnost. Sindi Kraford i Rend Gerber imaju i ćerku, manekenku i glumicu Kaju Gerber.

Gerber je radio kao model i pojavljivao se u modnim kampanjama i časopisima.

Američki mediji preneli su da je ustanova u kojoj je Gerber boravio ranije imala probleme u vezi sa licenciranjem.

Gerber, brat manekenke i glumice Kaje Gerber, bavio se modelingom i sa 15 godina potpisao ugovor sa agencijom “IMG Models”.

Šetao je pistama tokom nedelja mode za modne kuće “Moschino” i “Dolce & Gabbana”, a učestvovao je i u kampanjama za “Calvin Klein”, “Celine” i druge brendove.

Otvoreno je govorio o problemima sa mentalnim zdravljem i zloupotrebom droga, kao i o lečenju nakon što je 2019. godine optužen za vožnju pod dejstvom alkohola.

Tokom 2024. godine objavljivao je serijal video-snimaka pod nazivom “Ponedeljkom o mentalnom zdravlju”.

Njegova sestra Kaja Gerber prošlog meseca je u intervjuu za “Vog” govorila o javnoj borbi svog brata sa zavisnošću i pohvalila ga što je otvoreno govorio o svojim problemima. Ona je dodala da su njeni roditelji veći deo života bili veoma povučeni i nisu javno delili porodične probleme. Dok je njen brat odlučio da o njima otvoreno govori.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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