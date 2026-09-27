Brazil ukinuo sve kladionice! Zabranjeno i online klađenje

Brazil ukinuo sve kladionice!

Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva potpisao je uredbu kojom se zabranjuju sportske kladionice koje rade na internetu, rekavši da je cilj te mere borba protiv sveprisutnog problema porodica koje upadaju u dugove. Ovom odlukom je potpuno ukinuo klađenje u toj državi s obzirom na to da je ranije zabranjeno fizičko kockanje.

Odlukom se prekidaju rad, posredovanje i oglašavanje klađenja.

Privremena izvršna uredba stupa na snagu odmah, ali će za njen ostanak na snazi biti potrebno odobrenje Kongresa u roku od 120 dana. Njome se zabranjuju nova uplaćivanja na račune, a korisnicima kladioničarskih platformi ostavljen je rok do 5. oktobra da povuku svoj novac.

Lulina vlada takođe je pripremila predlog zakona kojim bi se uvele krivične sankcije za dela povezana s klađenjem preko interneta, uključujući njegovo promovisanje i korišćenje ličnih podataka za privlačenje kladioničara.

„Doneo sam odluku da preduzmem čvrstu, drastičnu i neophodnu meru. To je poput raka, uklonite tumor ili će nas tumor ubiti“, rekao je.

Lula je ranije ove sedmice na Generalnoj skupštini UN-a takođe kritikovao industriju klađenja, optužujući je da pretvara zavisnost u profit i da uništava domove.

Zajecaronline/klix.ba/J.V.

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