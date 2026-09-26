Ruski recept za kiseli kupus!

Ostavljanje zimnice je u punom jeku, a kiseljenje kupusa predstavlja neizostavan zimski ritual u mnogim domovima, ali priprema savršene zimnice zahteva pažnju kako rasol ne bi postao zamućen, a listovi mekani. Iako mnogi veruju da je tajna samo u izboru dobrih glavica, postoje sitne cake koje prave ogromnu razliku u ukusu i kvalitetu.

U tradicionalnoj ruskoj kuhinji domaća zimnica dobija potpuno novu dimenziju zahvaljujući jednom neobičnom dodatku. Ruske domaćice između glavica kupusa stavljaju kolutove crne rotkve. Ova čvrsta zimska namirnica intenzivnijeg ukusa ima posebnu ulogu — veruje se da čuva rasol bistrim i značajno poboljšava ukus celokupne zimnice.

Rotkva tokom procesa kiseljenja postepeno upija rasol i zadržava se u buretu tokom čitave fermentacije. Nakon što se kupus ukiseli, ukiseljena rotkva se ne baca, već služi kao odličan prilog uz kuvani pasulj, pečeno meso ili druga zimska jela.

Zajecaronline/bliczena/J.V.

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