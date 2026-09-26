DHL od 1. januara poskupljuje međunarodne usluge u Srbiji u proseku za 4,9 odsto

Kompanija za međunarodnu ekspresnu dostavu DHL Express najavila je da će od 1. januara povećati cene za međunarodne usluge u proseku za 4,9 odsto, a za unutrašnji poštanski saobraćaj 5,9 odsto.

DHL će, kako je navedeno, tako izvršiti godišnje usklađivanje cena u Srbiji za 2027.

Direktor kompanije DHL Express Srbija Fionn Herriott kaže da oni svake godine usklađuju cene kako bi odgovorili na inflatorne pritiske, dinamiku valute i specifična kretanja troškova u logističkoj delatnosti. “Godišnje usklađivanje cena omogućava nam da očuvamo visok nivo kvaliteta i pouzdanosti usluge koji korisnici s pravom očekuju od DHL-a”, rekao je Herriott, saopštila je kompanija.

DHL Express posluje u više od 220 zemalja.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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