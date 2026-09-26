Vučićev poslednji predsednički ples! Priredio koktel za saradnike u Predsedništvu, pa pokazao umeće na podijumu (VIDEO)

Vučićev poslednji predsednički ples!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić organizovao je danas koktel za sve zaposlene u Predsedništvu povodom završetka drugog mandata.

– Zahvalio sam tim divnim ljudima na ogromnoj podršci i pomoći, jer bez njih ne bismo mogli ništa da postignemo. Uz poneku suzu, radujemo se izazovima u budućnosti. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Vučićev poslednji predsednički ples! P.S. Morao sam bar na nekoliko trenutaka da pokažem koliko sam smotan i nespretan za bilo kakvu vrstu plesa – istakao je Vučić. – Odmah da krenete da svirate, jeste li čekali da se raziđu ljudi – poručio je on kroz smeh muzičarima. – Hvala vam na tome što ste istrajavali u trenucima kada su se događale stvari koje vam se ne dopadaju. Ja sam nesumnjivo grešio, svaki normalan čovek to radi svakoga dana. I hvala vam beskrajno na svemu. Deset godina života nije mali period. – rekao je on saradnicima.

Zajecaronline/J.V.

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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!