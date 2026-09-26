Tri znaka Zodijaka koja su stalno pod stresom

Dok neki ljudi uspevaju da ostanu pribrani čak i kada se problemi gomilaju, drugi teško pronalaze način da se isključe i opuste. U astrologiji se za ova tri znaka vezuje potreba da sve drže pod kontrolom, zbog čega stres često proživljavaju intenzivnije nego što se vidi spolja.

Stres je deo svakodnevice, ali ne reagujemo svi na njega na isti način. Nekome je dovoljno da prespava noć i napravi kratku pauzu, dok će drugi danima razmišljati o onome što se dogodilo, analizirati svaki detalj i unapred brinuti o tome šta bi moglo da krene po zlu.

Rak

Rak veoma intenzivno doživljava emocije, pa stresnu situaciju teško ostavlja iza sebe. Čak i kada je problem završen, može još dugo da razmišlja o tome šta je neko rekao, kako se neko ponašao i da li je mogao drugačije da reaguje.

Posebno ga pogađaju problemi koji se tiču porodice, partnera i ljudi do kojih mu je stalo. Tuđe raspoloženje lako prenosi na sebe, pa može da preuzme brige koje zapravo nisu njegove.

Devica

Devica teško podnosi situacije koje ne može da kontroliše. Njena potreba da sve bude organizovano i urađeno kako treba može postati dodatni izvor pritiska kada se stvari odvijaju potpuno drugačije od plana.

Umesto da napravi pauzu, ona često pokušava da pronađe rešenje za svaki problem. Analizira šta je pošlo po zlu, šta je mogla da uradi bolje i šta bi trebalo promeniti sledeći put.

Jarac

Jarac je poznat po odgovornosti i izdržljivosti, ali upravo zbog toga često preuzima više obaveza nego što može da podnese. Ne voli da odustane i teško priznaje da mu je potreban predah.

Kada se pojavi problem, njegov prvi instinkt je da nastavi dalje i pronađe rešenje. Umesto da pokaže da je pod pritiskom, može da potisne umor i nastavi da ispunjava obaveze kao da se ništa ne događa.

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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.