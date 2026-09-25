Đedović: Odobren kredit Svetske banke za izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana

Odobren je kredit Svetske banke od 175 miliona evra za izgradnju prve faze gasne infrastrukture u Srbiji, objavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović.

Ona je u objavi na Instagram nalogu navela da projekat obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, uklanjanje postojećih uskih grla i omogućava pristup gasu iz različitih pravaca snabdevanja, odnosno unapređenje transportne mreže i jačanje sigurnosti i otpornosti snabdevanja prirodnim gasom.

Đedović Handanović u objavi je navela: “Odgovor ekološkim organizacijama koje su se zalagale za odlaganje izgradnje nove gasne infrastrukture je jasan: Pričate na štetu svoje zemlje jer se ne radi o povećanju potrošnje fosilnih goriva, već o modernizaciji i jačanju postojećeg sistema, uz podršku energetskoj tranziciji.”

Istakla je da energetska sigurnost i zelena tranzicija idu zajedno, a da je gas prelazno gorivo. Takođe je i navela da je neminovnost da će nam biti potrebno više energije.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.