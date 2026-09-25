MUP upozorava pred vikend: Alkohol je jedan od značajnih faktora rizika u saobraćaju

Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 94 saobraćajnih nezgoda. Povređeno je 48 lica, a poginulih nije bilo.

“Pred nama je vikend, kada se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja naročito na glavnim koridorima i putnim pravcima ka turističkim centrima”, navodi se u saopštenju MUP-a.

Ujedno i apeluju na vozače da budu strpljivi, da prilagode brzinu uslovima na putu i da poštuju saobraćajnu signalizaciju, naročito na deonicama na kojima se izvode radovi i gde je izmenjen režim saobraćaja.

Poseban apel se upućuje vozačima daa ne sedaju za volan ukoliko su konzumirali alkohol. Alkohol je jedan od značajnih faktora rizika u saobraćaju, a saobraćajne nezgode povezane sa alkoholom najčešće se događaju tokom vikenda, naročito u večernjim i noćnim satima.

Zajecaronline/N.S.

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