Srednji kurs dinara za evro danas 117,4831 dinara

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas je 117,4831 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru niži za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, a od početka godine niže je za isti iznos.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,1 odsto i iznosi 103,2818 dinar za dolar.

Kurs dinara prema dolaru je niži za 2,5 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 3,5 odsto, a od početka godine za 3,3 odsto.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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