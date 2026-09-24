Koloseum zatvoren do subote zbog pogibije radnika
Antička arena u Rimu, Koloseum, neće biti otvorena za javnost pre subote, zbog smrti radnika Andrea Moretija (22) koji je u noći između utorka i srede poginuo dok je postavljao novi sistem osvetljenja, saopštili su izvori iz italijanskog Ministarstva kulture.
Koloseum je zatvoren od juče, u znak žalosti zbog pogibije Moretija, koji je bio specijalizovan za radove na visini uz upotrebu užeta, prenosi ANSA.
Izvori su naveli da će Koloseum biti zatvoren i sutra, kao i da će odluka italijanskog ministra kulture Alesandra Đulija o ponovnom otvaranju zavisiti od prvih rezultata istrage o Moretijevoj smrti.
Ministar će prethodno razgovarati sa radnicima koji rade na lokalitetu, kako bi se “procenilo da li je njihovo psihološko stanje pogodno” za nastavak radova.
Italijanska premijerka Đorđa Meloni je zatražila da se uzrok Moretijeve smrti što pre u potpunosti razjasni, navodeći da je slučaj smrti radnika u Koloseumu “neprihvatljiv”.
Sindikati su juče organizovali protest ispred Koloseuma, zahtevajući pravdu za Moretija, kao i bolje uslove zaštite zdravlja i bezbednosti na radnim mestima u Italiji.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
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