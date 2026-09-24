MUP: Upotreba dronova u narednom periodu biće sve zastupljenija na putevima širom Srbije

Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja da unapređuje bezbednost saobraćaja primenom savremenih tehnologija. Tom prilikom je istakao da će upotreba dronova u narednom periodu biti sve zastupljenija na putevima širom Srbije.

“Ne uvodimo dronove da bismo samo drugačije snimali saobraćaj, već da bismo ga učinili bezbednijim. Njihova prednost je u tome što policiji omogućavaju da sa jedne tačke nadzire širu deonicu puta i uoči ponašanja koja se sa zemlje često ne mogu videti na isti način”, rekao je Dačić, a objavljeno je na Facebook profilu MUP-a.

On je naglasio da će bespilotni vazduhoplovi biti dopuna postojećim sredstvima rada – policijskim patrolama, radarima, presretačima i sistemima video-nadzora.

Dačić je naveo da je u Nastavnom centru “Mitrovo polje” na Goču, od 14. do 18. septembra, obuku za upravljanje bespilotnim vazduhoplovima, prema njegovim rečima, završilo je 15 policijskih službenika Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, a broj obučenih službenika u narednom periodu biće dodatno povećan.

“Želimo da ovaj sistem bude prisutniji na putevima širom Srbije. Ali krajnji cilj nije veći broj otkrivenih prekršaja, već manji broj prekršaja, manji broj saobraćajnih nezgoda i, pre svega, manji broj poginulih i povređenih. Suština je da opasno ponašanje prepoznamo i sprečimo pre nego što dovede do saobraćajne nezgode. Najbolja policijska reakcija je ona koja spreči tragediju pre nego što se dogodi”, poručio je Dačić.

Zajecaronline/MUP/N.S.

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