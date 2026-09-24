Filmski vikend u Zaječaru: Dva filmska hita na repertoaru

Tokom vikenda, od 25. do 27. septembra u Gradskom bioskopu Centra za kulturu u Kotlujevcu biće prikazana dva filmska hita.

Film ,,Ovčica Šone 3″, namenjen najmlađima, prikazivaće se od 18 časova.

Film “Kengur se vraća kući“, reditelja i scenariste Miroslava Momčilovića, prikazivaće se od 20 časova.

Karte po ceni 350 dinara mogu se kupiti na dan projekcija filmova na biletari Centra za kulturu u Kotlujevcu od 15 časova.

Zajecaronline/facebook/Pozorište “Zoran Radmilović”/N.S.

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