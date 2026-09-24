U poslednja 24 časa, u Zaječaru, ekipa Hitne pomoći intervenisala 17 puta

Tokom proteklog dana, odnosno u sredu, 23. septembra, u Urgentnom prijemu Zdravstvenog centra Zaječar obavljena su 47 pregleda.

Ekipa Hitne pomoći intervenisala je ukupno 17 puta, 12 intervencija bilo je u službi, dok je 5 puta ekipa izlazila na teren.

U Dečjem dispanzeru pregledano je 142 školske dece i 76 predškolske dece. Dok je na Pedijatriji tokom dežurstva obavljeno 11 pregleda.

Pacijenti su se najčešće javljali zbog respiratornih i gastrointestinalnih infekcija. Takođe, zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom i sa pogoršanjem opstruktivnih bolesti.

U zaječarskom porodilištu tokom proteklog dana rođena je jedna devojčica.

Nije bilo saobraćajnih nezgoda, niti povređenih u vanrednim događajima.

Zajecaronline/N.S.

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