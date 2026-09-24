Saznajte šta su vam zvezde pripremile za četvrtak, 24. septembar i na šta bi trebalo da obratite pažnju

Ovan

Četvrtak vam donosi priliku da završite važne obaveze i napravite korak bliže cilju koji već duže vreme priželjkujete. Bićete puni energije i samopouzdanja, a ljudi iz okruženja ceniće vašu inicijativu. U ljubavi vas očekuje iskren razgovor koji može rešiti nesporazume i doneti više bliskosti. Veče je idealno za opuštanje i druženje.

Bik

Pred vama je miran i stabilan dan u kojem ćete lako rešavati praktična pitanja. Finansijska situacija ide u dobrom pravcu, a moguće su i korisne informacije koje će vam pomoći u narednom periodu. U ljubavi vas očekuju nežni trenuci i osećaj sigurnosti. Posvetite više pažnje sebi i svom odmoru.

Blizanci

Četvrtak donosi mnogo komunikacije, novih ideja i zanimljivih susreta. Vaša snalažljivost i brz način razmišljanja pomoći će vam da pronađete rešenje za problem koji vas je opterećivao. U ljubavi budite spontani i otvoreni za iskrene razgovore. Veče donosi dobro raspoloženje i prijatno društvo.

Rak

Dan vam donosi više emotivne ravnoteže i priliku da rešite pitanje koje vas već neko vreme opterećuje. Na poslu budite strpljivi i ne žurite sa važnim odlukama. U ljubavi vas očekuju toplina, podrška i razumevanje. Veče provedite sa porodicom ili bliskim prijateljima.

Lav

Vaša harizma danas dolazi do punog izražaja. Moguće su pohvale, uspešni poslovni razgovori ili prilika da pokažete svoje talente. U ljubavi vas očekuju romantični trenuci i prijatno iznenađenje od voljene osobe. Iskoristite dan da napravite važan korak napred.

Devica

Organizovanost i disciplina pomoći će vam da završite sve planirane obaveze. Nemojte dozvoliti da vas sitni problemi izbace iz ravnoteže. U ljubavi pokažite više emocija i ne analizirajte svaku sitnicu. Veče je idealno za odmor i opuštanje.

Vaga

Pred vama je skladan dan ispunjen dobrim razgovorima i prijatnim susretima. Vaša diplomatska priroda pomoći će vam da rešite nesporazume i poboljšate odnose sa ljudima iz okruženja. U ljubavi vas očekuju romantika, pažnja i osećaj bliskosti.

Škorpija

Bićete fokusirani na svoje ciljeve i spremni da donesete odluke koje mogu biti važne za budućnost. Intuicija će vam pomoći da prepoznate pravu priliku u pravom trenutku. U ljubavi budite iskreni i otvoreni, jer će poverenje dodatno učvrstiti vaš odnos.

Strelac

Četvrtak vam donosi optimizam, inspiraciju i želju za novim iskustvima. Mogući su zanimljivi razgovori, korisni kontakti ili planovi za putovanje. U ljubavi vas očekuju spontani trenuci i mnogo pozitivne energije. Iskoristite dan za aktivnosti koje vas ispunjavaju.

Jarac

Vaša odgovornost i upornost danas će biti nagrađene. Poslovni planovi napreduju, a trud koji ulažete donosi konkretne rezultate. U ljubavi pokažite više pažnje i nežnosti prema partneru ili osobi koja vam je važna. Veče provedite u mirnoj i prijatnoj atmosferi.

Vodolija

Dan vam donosi nove ideje i priliku da pokažete svoju kreativnost. Neočekivani razgovor može otvoriti vrata zanimljivoj saradnji ili novom projektu. U ljubavi budite spontani i ne plašite se da pokažete svoja osećanja. Moguće je prijatno iznenađenje u večernjim satima.

Ribe

Četvrtak vam donosi mirniju energiju i priliku da završite obaveze bez većeg pritiska. Intuicija će vas voditi ka dobrim odlukama, posebno kada su emocije u pitanju. U ljubavi vas očekuju nežnost, razumevanje i osećaj sigurnosti. Veče provedite uz aktivnosti koje vas opuštaju i vraćaju vam unutrašnji mir.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N.S.

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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.