PU Zaječar: Završena sedmodnevna međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja

Završena je sedmodnevna međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja koja je sprovedena u svim državama članicama evropske mreže saobraćajnih policija ROADPOL.

Kako se navodi u saopštenju Policijske uprave, akcija je bila usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja nepoštovanja ograničenja brzine kretanja vozila, prekršaja koje čine pešaci i vozači prema pešacima, kao i ostalih prekršaja. Tokom akcije je otkriveno više od 52.800 prekršaja.

Ukupno je 40.579 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila, od kojih je više od 4.300 prekršaja otkriveno u zonama pešačkih prelaza.

Iz Policijske uprave ističu: “Neprilagođena brzina predstavlja najčešći uzrok nastanka rizičnih situacija i grešaka vozača u saobraćaju, kao i jedan od glavnih uticajnih faktora saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima.”

Ujedno se i apeluje na vozače da pokažu poseban obzir i pažnju u blizini pešačkih prelaza i ukoliko u vozilu prevoze dete.

Zajecaronline/N.S.

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