NBS: Kurs dinara je stabilan, Banka Poštanska štedionica redovno posluje

Narodna banka Srbije saopštila je danas da je kurs dinara stabilan i da Banka Poštanska štedionica redovno posluje.

“Kurs dinara je stabilan, a Narodna banka Srbije tu stabilnost, kao i do sada, čuva koristeći sve instrumente kojima raspolaže. Konkretno, kurs dinara prema evru je od početka godine promenjen za svega 0,3 odsto, a Narodna banka Srbije ima dovoljno deviznih rezervi kojima će nastaviti da održava stabilnost kursa i to se ne dovodi u pitanje”, saopštila je centralna banka.

NBS navodi da istovremeno ukazuje da se poslovanje Banke Poštanska štedionica tokom vikenda odvijalo dinamikom redovnog poslovanja. Narodna banka Srbije će nastaviti pažljivo da prati poslovanje BPŠ, navedeno je u saopštenju.

Zajecaronline/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.